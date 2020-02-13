{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Путин: народы РФ должны быть уверены, что в приоритете президента интересы граждан

Ранее президент предложил закрепить в Конституции запрет лицам с иностранным гражданством или видом на жительство занимать ключевые посты, обеспечивающие суверенитет и безопасность государства

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что народы России должны быть уверены в том, что у президента нет в приоритете никаких интересов, кроме интересов граждан страны. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

На эту тему
Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

"Русский народ и все населяющие Российскую Федерацию народы должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа", - сказал президент.

В послании Федеральному собранию президент предложил закрепить в Конституции запрет лицам с иностранным гражданством или видом на жительство занимать ключевые посты, обеспечивающие суверенитет и безопасность государства, а также увеличить до 25 лет обязательный срок проживания в стране для кандидата на пост главы государства. Он подчеркнул, что смысл государственной службы заключается в служении, "человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с народом и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Путин не против закрепления возможности нахождения органов власти за пределами Москвы
Президент РФ отметил, что Конституционный суд уже находится в Санкт-Петербурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС