Путин: народы РФ должны быть уверены, что в приоритете президента интересы граждан

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что народы России должны быть уверены в том, что у президента нет в приоритете никаких интересов, кроме интересов граждан страны. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

"Русский народ и все населяющие Российскую Федерацию народы должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа", - сказал президент.

В послании Федеральному собранию президент предложил закрепить в Конституции запрет лицам с иностранным гражданством или видом на жительство занимать ключевые посты, обеспечивающие суверенитет и безопасность государства, а также увеличить до 25 лет обязательный срок проживания в стране для кандидата на пост главы государства. Он подчеркнул, что смысл государственной службы заключается в служении, "человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с народом и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".