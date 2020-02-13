Путин не против закрепления возможности нахождения органов власти за пределами Москвы

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не против закрепления в Конституции возможности нахождения федеральных органов власти за пределами Москвы. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик заявил, что в целях совершенствования организации публичной власти нужно статью 70-ю Конституции РФ дополнить нормой, в соответствии с которой местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, кроме Москвы.

"Мне кажется, у нас эта норма уже действует. Но в целом, если вы полагаете, что нужно в Конституции закрепить, наверное, тоже можно сделать. Я ничего против не имею. У нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести. Именно вот для того, чтобы рассосредоточить центральные органы власти, а судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится", - заявил Путин.

О местном самоуправлении

Путин согласился с предложением встроить местное самоуправление в систему публичной власти, но при этом отметил, что важно не лишать местное самоуправление действующих полномочий.

Председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин высказал предложение, что структура органов местного самоуправления должна определяться населением самостоятельно, но "это должно происходить в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в РФ, установленного федеральным законом". Он также предложил закрепить право участия органов государственной власти в организации местного самоуправления.

"Хочу вас поблагодарить за то, что вы на это обратили внимание, что нам нужно встраивать местное самоуправление в систему публичной власти, но не лишая местное самоуправление тех прав, которыми они пользуются сегодня. Здесь нужно быть очень аккуратным, но в целом я согласен. Спасибо вам большое за эти предложения", - сказал президент.

О финансировании муниципалитетов

Создание единой системы публичной власти в РФ, предлагаемое в рамках внесения изменений в Конституцию, позволит упростить финансирование муниципалитетов, сказал российский лидер.

Этот вопрос подняла двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она поинтересовалась, можно ли укрепить позиции муниципалитетов, например, выделяя им напрямую, а не через регионы, средства на содержание находящихся у них на балансе объектов, в том числе спортивных.

"[Это] возможно. В этом, в том числе, и есть смысл обсуждаемых поправок", - сказал Путин. Он напомнил, что сейчас существует "отрыв местного самоуправления от государственной власти", которая представлена на федеральном и региональном уровнях.

По словам президента, этот отрыв приводит к сложностям с финансированием полномочий муниципалитетов. "Нам удается по всяким хитрым каналам направлять туда ресурсы, это можно сделать, но поправки в том числе направлены на то, чтобы работа между государственными и муниципальными органами власти была легализована", - пояснил Путин.

Задавая свой вопрос, Исинбаева также поблагодарила за включение ее в рабочую группу. "Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем, узнала очень много интересного", - с улыбкой заметила олимпийская чемпионка.