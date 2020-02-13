НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус РФ, важнее просто быть на шаг впереди других стран в сфере обороны. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

"Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли это отмечать в Конституции. Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда", - сказал он, комментируя озвученное на встрече предложение. При этом Путин указал, что "это может быть не ядерное оружие, а оружие на новых физических принципах, или, может быть, еще что-то, чем занимаются ученые и промышленность РФ".

"Ядерный статус не вечен. Как говорил один специалист в области энергетики, Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии. Так и в оборонной сфере, когда-то ядерное оружие будет на самым эффективным или будет бессмысленным", - сказал президент.

Он отметил, что некоторые эксперты за рубежом работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей. "Система противоракетной обороны [отдельных стран] как раз направлена на то, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их [ряда государств] попытки это сделать, и бессмысленными [стали] многомиллиардные траты, которые они произвели", - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия должна быть на шаг впереди по оборонному потенциалу, "но надо ли это в Конституцию писать - не уверен". "Ядерный статус очень важен сегодня, и еще долгое время будет важен, но так будет не всегда", - добавил он.

Комментируя еще одно предложение - прописать в Конституции нормы о поддержке соотечественников за рубежом, Путин сказал: "Про граждан, безусловно, надо подумать, если отражать, то каким образом".

В новость были внесены изменения (17:12 мск) — добавлена информация по тексту.