Путин: гиперзвуковое оружие РФ сделало бессмысленными попытки сдерживания России

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Появление гиперзвукового оружия РФ сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

"Система противоракетной обороны [отдельных стран] как раз направлена на то, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их [ряда государств] попытки это сделать, и бессмысленными [стали] многомиллиардные траты, которые они произвели", - сказал он.