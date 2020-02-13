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Путин: гиперзвуковое оружие РФ сделало бессмысленными попытки сдерживания России

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Появление гиперзвукового оружия РФ сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

"Система противоракетной обороны [отдельных стран] как раз направлена на то, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их [ряда государств] попытки это сделать, и бессмысленными [стали] многомиллиардные траты, которые они произвели", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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