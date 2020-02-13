Лавров 18 марта может выступить в Госдуме в рамках правительственного часа

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может выступить в Госдуме в рамках правительственного часа 18 марта. Об этом говорится в проекте постановления нижней палаты, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, глава МИД представит парламентариям доклад "О внешней политике РФ на современном этапе".

Как уточнила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, 17 февраля проект постановления будет рассмотрен Советом Думы.

Кроме того, на 13 мая в Госдуме запланировано выступление главы Минпромторга Дениса Мантурова на тему реализации государственной политики в сфере промышленности и торговой деятельности.

Всего в ходе весенней сессии планируется провести семь правительственных часов. Помимо Лаврова и Мантурова в нижней палате выступят главы Федеральной антимонопольной службы (4 марта), Минвостокразвития (27 мая), Минздрава (10 июня), Минприроды (24 июня), а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко (8 июля), который отчитается о ходе реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ".