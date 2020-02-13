Эксперты: Россия и Турция заинтересованы в диалоге, поэтому смогут договориться по Идлибу

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Москва и Анкара смогут путем переговоров урегулировать ситуацию в районе Идлиба, где в последние недели Турция нанесла ряд ударов по сирийской армии, потому что стороны заинтересованы в сотрудничестве, а не конфронтации. Такое мнение выразили в четверг опрошенные ТАСС эксперты.

"Разногласия между Москвой и Дамаском с одной стороны и Анкарой с другой удастся решить путем переговоров. Практика показывает, что при каждом витке напряженности Москве все-таки удавалось договариваться с Анкарой", - сказал руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Каждая из сторон заинтересована в сотрудничестве друг с другом. Не только Идлиб определяет эту заинтересованность, но и много других моментов в российско-турецких отношениях, - добавил он. - Это и торгово-экономическое сотрудничество, и атомные электростанции, и газопровод "Турецкий поток" и [зенитно-ракетные системы] С-400, и российские туристы, которые дают весьма солидный доход турецкой стороне".

Аналогичную точку зрения выразил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. Он указал, что здравый смысл возобладает и турецкое руководство пойдет на снижение напряженности. Он также выразил мнение, что нынешнее обострение не окажет серьезного негативного влияния на работу "астанинской тройки" (Россия, Иран, Турция).

При этом аналитик подчеркнул, что ответственность за нынешнее обострение противоречий лежит на Турции, которая не выполняет обязательства, взятые на себя в соответствии с соглашением по созданию идлибской зоны деэскалации в регионе и размежеванию террористов и оппозиции. "Турция этого не сделала. Это, с одной стороны, сложно, - продолжил собеседник агентства. - С другой стороны, руководители Турции являются представителями умеренных исламистов, и это ведет к тому, что Анкара поддерживает ряд исламистских группировок, разделяющих их идеологическую платформу. Это причина, по которой те обязательства не выполняются".

Будущее Идлиба

Фитин обратил внимание на то, что, несмотря на все трудности, в частности противодействие турецкой стороны, которая обвиняет сирийскую армию в нанесении ударов по мирным жителям в Идлибе, Вооруженные силы Сирии продолжают постепенную зачистку провинции от радикалов.

"Зачистка Идлиба от террористов идет уже длительное время и потихоньку, шаг за шагом, сирийская армия все-таки занимает определенные населенные пункты в провинции и уже освободила чуть ли не половину ее территории. Самое главное, сирийцы разблокировали стратегические шоссе М-4 и М-5, которые соединяют Дамаск и Алеппо - важнейшие города Сирии. Поэтому, несмотря на резкое противостояние с Турцией, постепенно зачистка идлибской зоны от террористов идет, - продолжил специалист. - В принципе, я думаю, что неизбежно со временем сирийская армия должна освободить Идлиб, потому что это совершенно нестабильная ситуация, когда на территории суверенной страны существует не подчиняющийся ей анклав, причем управляемый главным образом террористическими группировками".

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

10 февраля президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о гибели турецких военных под Идлибом. В ответ турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии. В Анкаре также сообщили о переброске в этот район дополнительных подразделений. В субботу в Анкаре уже прошли консультации российских и турецких военных дипломатов по Идлибу, в Москве рассчитывают на продолжение контактов.