Нилов предложил подчеркнуть в Конституции миротворческую роль России

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и член рабочей группы по Конституции Ярослав Нилов предложил закрепить в основном законе статус России как миротворческого государства.

"Может быть, подумать над тем, чтобы каким-либо образом, может быть тонко, аккуратно, подчеркнуть именно идеологическую составляющую в новом геополитическом измерении, подчеркнув роль миротворческого государства, сдерживающую роль от возможных серьезных угроз, от глобальных, военных, политических конфликтов или роль по обеспечению глобальной безопасности для всего человечества, всей планеты", - сказал Нилов в четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой.

В преамбуле Конституции указано, что РФ - часть мирового сообщества, отметил депутат. "Да, действительно, мы часть мирового сообщества, но по сравнению с 1993 годом страна заметно изменилась, у нас другой потенциал - ядерный, научно-технический, военно-промышленный. Наверное, роль России в современном мире уже иная", - отметил член группы.

Нилов подчеркнул, что конкретных юридических формулировок пока предложить не может, считает необходимым по этому вопросу проконсультироваться с юристами.

"Россия, как известно, является страной - основательницей Организации Объединенных Наций, 75 лет которой мы будем отмечать, и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Имея в виду наш в полном смысле этого слова особый статус на международной арене, мы, конечно, можем какие-то идеи в этой связи сформулировать. Но вы тоже подумайте над формулировками, потом как-нибудь к этому вернемся", - ответил Путин на предложение Нилова.