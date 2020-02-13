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Комитет ГД не поддержал законопроект справороссов о системе выборов в парламенты регионов

В документе говорилось, что при формировании законодательных органов всех регионов половина мандатов должна распределяться по одномандатным округам, а половина - по партийным спискам

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в четверг рекомендовал нижней палате отклонить законопроект справороссов, согласно которому при формировании законодательных органов всех регионов половина мандатов должна распределяться по одномандатным округам, а половина - по партийным спискам.

Документом предлагается увеличить с 25% до 50% долю депутатских мандатов, распределяемых в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ либо в одной из его палат между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями.

Законопроект "необоснованно ограничивает возможности законодателя субъекта РФ в выборе и установлении оптимальной для данного региона избирательной системы с учетом местных условий, особенностей социального и политического развития региона", отмечается в заключении комитета.

В нем также указывается, что концепцию проекта закона не поддержали правительство РФ и профильный комитет Совета Федерации. Думский комитет получил 46 отрицательных и 10 положительных отзывов на инициативу справороссов от региональных органов власти.

На сегодняшний день, по закону об основных гарантиях избирательных прав, не менее 25% депутатских мандатов в региональном заксобрании распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу проголосовавших за список избирателей. Данное положение не распространяется на Москву и Санкт-Петербург - в этих городах федерального значения вопрос урегулирован региональными законами. К примеру, согласно избирательному кодексу столицы, выборы депутатов Мосгордумы проводятся по одномандатным избирательным округам.

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