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Предложения по изменениям в Конституции

Дату голосования по поправкам в Конституцию могут прописать в законе

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сообщил, что рабочая группа по подготовке изменений в Конституции готовит предложение о закреплении даты общероссийского голосования по этому вопросу
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
© Михаил Метцель/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Талия Хабриева не исключает, что дата голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть прописана в соответствующем законе.

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"Я не исключаю, что и дата голосования будет прописана в тексте этого закона", - сказал Хабриева журналистам.

Сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сообщил, что рабочая группа по подготовке изменений в Конституции готовит предложение о закреплении даты общероссийского голосования по этому вопросу непосредственно в президентском законопроекте о поправке к основному закону. "Мы на данный момент готовим предложение, чтобы дата эта была прямо указана в тексте закона", - сказал он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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