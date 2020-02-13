Дату голосования по поправкам в Конституцию могут прописать в законе

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Талия Хабриева не исключает, что дата голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть прописана в соответствующем законе.

"Я не исключаю, что и дата голосования будет прописана в тексте этого закона", - сказал Хабриева журналистам.

Сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сообщил, что рабочая группа по подготовке изменений в Конституции готовит предложение о закреплении даты общероссийского голосования по этому вопросу непосредственно в президентском законопроекте о поправке к основному закону. "Мы на данный момент готовим предложение, чтобы дата эта была прямо указана в тексте закона", - сказал он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.