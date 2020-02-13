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Посол РФ: Елизавета II согласна, что отношениям России и Британии не хватает стабильности

Андрей Келин вручил верительные грамоты королеве
Посол России в Великобритании Андрей Келин (справа) Илья Дмитрячев/ТАСС
Описание
Посол России в Великобритании Андрей Келин (справа)
© Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II согласна с тем, что отношениям Москвы и Лондона не хватает стабильности. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал российским журналистам по возвращении из Букингемского дворца, где он вручил верительные грамоты главе государства.

"Мы имели очень теплую беседу с королевой. Мы совершили с ней глубокий экскурс в историю наших отношений, она с удовольствием вспомнила многое из этого, и мы пришли к общему выводу, что, конечно, им не хватает стабильности. Мы подумали о дальнейших шагах", - сказал дипломат.

"Все происходило в соответствии с королевским протоколом. Я имел поручение передать самые теплые пожелания от президента РФ [Владимира Путина]. Это было воспринято хорошо, поговорили о российской культуре, о том, что из России прибывают в Великобританию для выступления много артистов", - сообщил Келин.

Посол отметил, что встреча был расписана по секундам и привел подробности протокола. "Он подразумевает, что в так называемом зале поклонов ты должен пройти с левой ноги, сделать поклон, приветствующий королеву, второй - поклон от руководства страны, потом [следует] подход к королеве и вручение ей верительных грамот с третьим поклоном. Дальше состоялась беседа. Потом мы пригласили четырех старших дипломатов, которые меня сопровождали, включая нашего военного атташе, и имел место короткий разговор. И уже уходя, опять необходимо делать поклоны", - рассказал Келин.

По устоявшейся традиции в Букингемский дворец глава диппредставительства в сопровождении супруги и нескольких старших дипломатов прибыли в каретах. Два закрытых экипажа, каждый запряженный парой лошадей, подали к зданию посольства, откуда они проследовали в официальную резиденцию монарха в сопровождении полиции. После церемонии вручения верительных грамот российская делегация вернулась в посольство, где состоялся небольшой прием.

Выступая на нем, маршал дипломатического корпуса Алистер Харрисон, который является дипломатическим представителем королевы, обратил внимание на "выдающееся совпадение", что Келин вручил сегодня верительные грамоты королеве, а на прошлой неделе посол Великобритании Дебора Броннерт вручила в Москве верительные грамоты Путину. "Мы приветствуем вас, и я хотел бы попросить всех поднять бокал за здоровье и счастье всего народа РФ и вашего главы государства, президента Путина", - сказал он, обращаясь к российскому послу.

Работа в непростых условиях

Келин прибыл в Лондон, когда отношения между РФ и Великобританией оказались практически в замороженном состоянии.

Крайне негативно на взаимодействии двух стран отразилась история с предполагаемым отравлением 4 марта 2018 года в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, обвинив их в шпионской деятельности, и заявил о других антироссийских мерах. После этого Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
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