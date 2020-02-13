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Кризис в Сирии

МИД РФ: провокационные комментарии в Турции по ситуации в Идлибе не помогают диалогу

В российском внешнеполитическом ведомстве считают недопустимым "использование трагических событий в попытке "набрать очки" во внутриполитической полемике"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия считает недопустимым использование трагических событий в районе Идлиба турецкими политиками для провокационных комментариев на этот счет, это не способствуют урегулированию. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"С недоумением восприняли высказывания лидера Партии националистического движения [Девлета] Бахчели 11 февраля на заседании Великого национального собрания Турции, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Бахчели пытался возложить на Россию и сирийское правительство ответственность за гибель турецких военнослужащих в Сирии, призывал руководство своей страны к радикальному пересмотру российско-турецких отношений".

"Полагаем, что в условиях напряженной ситуации на северо-западе Сирии следует проявлять выдержку и тем более воздерживаться от провокационных комментариев, которые отнюдь не способствуют конструктивному диалогу наших стран по проблематике сирийского урегулирования. Считаем недопустимым использование трагических событий в попытке "набрать очки" во внутриполитической полемике", - указали в МИД РФ

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

10 февраля президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о гибели турецких военных под Идлибом. В ответ турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии. В Анкаре также сообщили о переброске в этот район дополнительных подразделений. В субботу в Анкаре уже прошли консультации российских и турецких военных дипломатов по Идлибу, в Москве рассчитывают на продолжение контактов.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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