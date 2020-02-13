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Отставки и назначения
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Путин принял отставку главы Калужской области

Врио назначен Владислав Шапша
Президент России Владимир Путин и Анатолий Артамонов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив
Описание
Президент России Владимир Путин и Анатолий Артамонов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, приняв отставку Анатолия Артамонова.

"Назначить Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Калужской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Калужской области", - говорится в указе главы государства, размещенном в четверг на сайте Кремля.

Этим же указом Путин принял отставку Артамонова, который возглавлял Калужскую область с ноября 2000 года, "по собственному желанию".

Шапша с 2015 года исполнял полномочия главы администрации города Обнинска Калужской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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