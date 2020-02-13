Путин принял отставку главы Калужской области

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, приняв отставку Анатолия Артамонова.

"Назначить Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Калужской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Калужской области", - говорится в указе главы государства, размещенном в четверг на сайте Кремля.

Этим же указом Путин принял отставку Артамонова, который возглавлял Калужскую область с ноября 2000 года, "по собственному желанию".

Шапша с 2015 года исполнял полномочия главы администрации города Обнинска Калужской области.