Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

Президент России Владимир Путин обсудил в четверг, 13 февраля, с рабочей группой по внесению изменений в конституцию процедуру общероссийского голосования и сбор поправок ко второму чтению. Госдума приняла документ в первом чтении 23 января. Здесь вы можете подробнее почитать, что именно президент предложил поменять. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, но предложений по уточнению и дополнению оказалось так много, что срок их сбора сдвинули до 14 февраля.

Всего, по данным сопредседателей рабочей группы, они получили более 500 предложений. И эксперты готовы их обсуждать еще как минимум 10–14 дней, заявила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Владимир Путин на это ответил, что власти никуда не торопятся и депутатов действительно можно попросить отложить второе чтение, но и затягивать не нужно.

Мы собрали инициативы, которые члены рабочей группы озвучили на встрече.