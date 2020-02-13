Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

Президент России Владимир Путин обсудил в четверг, 13 февраля, с рабочей группой по внесению изменений в конституцию процедуру общероссийского голосования и сбор поправок ко второму чтению. Госдума приняла документ в первом чтении 23 января. Здесь вы можете подробнее почитать, что именно президент предложил поменять. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, но предложений по уточнению и дополнению оказалось так много, что срок их сбора сдвинули до 14 февраля.
Всего, по данным сопредседателей рабочей группы, они получили более 500 предложений. И эксперты готовы их обсуждать еще как минимум 10–14 дней, заявила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Владимир Путин на это ответил, что власти никуда не торопятся и депутатов действительно можно попросить отложить второе чтение, но и затягивать не нужно.
Мы собрали инициативы, которые члены рабочей группы озвучили на встрече.
Закрепить индексацию зарплат
Председатель Общероссийского союза "Федерация независимых профсоюзов России" Михаил Шмаков предложил прописать в статье 75 конституции, что в стране гарантируется "индексация заработной платы".
Владимир Путин согласился с этим предложением.
Уточнить вопрос индексации пенсий
Депутат Госдумы Олег Смолин напомнил, что с 2016 года выплаты работающим пенсионерам не индексируются, и попросил президента уточнить трактовку предложенной им нормы об индексации пенсий.
Владимир Путин на это ответил, что в конституцию не стоит включать все нюансы индексации пенсий — это можно сделать и на уровне федеральных законов. "В конституции мы все детально не пропишем. Что отфиксировать нужно, это то, что те же самые пенсии государство обязано индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот я о чем хотел сказать, когда выступал с посланием и обратил на это внимание", — объяснил он.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская дополнила идею предложением прописать, что индексация должна быть ежегодной. Глава государства уточнил, что формулировка "не реже раза в год" будет лучше — она предусматривает ситуации, когда индексацию проводят чаще.
Закрепить роль науки и приоритеты научно-технического развития
"Ученые России хотели бы расширить положения конституции, которые говорят о роли науки", — сообщила Талия Хабриева. Она отметила, что нацеленность на развитие науки была закреплена в предыдущих конституциях и нужно сделать это сейчас, "когда наука, новые технологии рождают новую реальность, создают уже новое будущее для нас, для наших детей".
Также у рабочей группы есть большой пакет предложений от IT-сообщества. В частности, предлагается в статьях 71 и 72 закрепить приоритеты научно-технологического развития, а в статье 114 наделить правительство полномочием по государственной поддержке.
Внести норму об обороте информационных данных
Член центрального штаба "Народного фронта "За Россию", гендиректор группы компаний InfoWatch, сооснователь "Лаборатории Касперскoго" Наталья Касперская предложила дополнить статью 71 и прописать, что в ведении Российской Федерации находятся также информационные технологии и оборот данных.
Изменить преамбулу
Так или иначе изменить преамбулу конституции предложили сразу несколько участников рабочей группы.
- Член Совета Федерации Алексей Пушков выступил с инициативой прописать в ней статус России как державы — победительницы во Второй мировой войне.
- Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов без конкретных формулировок предложил подчеркнуть в преамбуле миротворческую и сдерживающую серьезные угрозы и глобальные военно-политическое конфликты роль государства.
- Декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов, в свою очередь, заявил о необходимости уточнить механизм изменения преамбулы, ведь нынешняя конституция (в главе 9 — прим. ТАСС) этот вопрос не оговаривает.
Президент отметил, что нужно рассмотреть конкретные предложения по преамбуле, — возможно, менять ее и не понадобится, а можно будет внести поправки в другие статьи.
Поднять статус культуры
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил повысить статус национальной культуры до конституционного уровня. Для этого, по его словам, в конституцию нужно внести формулировку, что "культура — это уникальное наследие многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством".
Уточнить норму о назначении генпрокурора и глав силовых структур
В ходе обсуждений председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук озвучил мнение, что понятие "проведение консультаций" в парламенте при назначении на должности генпрокурора и руководителей силовых структур для внесения в конституцию слишком абстрактное, следует использовать другую формулировку, например "согласие".
Владимир Путин возразил, что консультации — конституционная норма и их введение означает появление кандидатов на эти должности в общественном пространстве и с определенными отчетами, чего сейчас нет. Кроме того, он допустил, что в будущем "можно было бы перейти к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц [генпрокурора, глав силовых структур] к служебным обязанностям вплоть до утверждения".
Защитить суверенитет страны
Актер театра и кино, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков считает нужным закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. "Отдавать — нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу тоже нельзя. Железобетонно", — считает он.
Президент идею поддержал и предложил отдать юристам, чтобы выработать корректную формулировку.
Усилить в конституции роль русского языка
С таким предложением выступил предcедатель правления Общероссийской общественной организации "Федеральная нациoнально-культурная автономия "Украинцы России" Богдан Безпалько.
Президент согласился, что русский язык — это фундаментальная ценность нашей страны, государствообразующий фактор, безусловно, и язык межнационального общения. Однако он подчеркнул, что стоит подумать, нужно ли в этом отношении что-то менять в конституции.
Закрепить ядерный статус страны
Член Общероссийского движения "Народный фронт "За Россию", заместитель худрука МХАТ имени М.Горького по литчасти Евгений Прилепин предложил зафиксировать статус России как ядерной державы, чтобы не допустить возможного разоружения в будущем.
Владимир Путин усомнился в необходимости это делать, ведь ядерный статус не вечен и технологии меняются. Глава государства подчеркнул, что Россия должна быть на шаг впереди по оборонному потенциалу, "но надо ли это в конституцию писать — не уверен". "Ядерный статус очень важен сегодня и еще долгое время будет важен, но так будет не всегда", — добавил он.
Закрепить разрешение федеральным органам власти размещаться в других городах кроме Москвы
Председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик заявил, что в целях совершенствования организации публичной власти нужно статью 70 дополнить нормой, в соответствии с которой местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город кроме Москвы.
Президент напомнил, что такая норма уже действует — так, Конституционный суд находится в Санкт-Петербурге. "Но в целом, если вы полагаете, что нужно в конституции закрепить, наверное, тоже можно сделать. Я ничего против не имею", — подчеркнул глава государства.
Внести упоминание молодежной политики
Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглобина предложила включить в основной закон упоминание о молодежной политике.
Она отметила, что в России сейчас проживает около 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет и при этом в конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. Хотя в некоторых субъектах есть региональные законы в этой сфере.
Прописать бережное отношение к окружающей среде...
… а также ответственное обращение с животными предложил спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.
Владимир Путин с инициативой согласился, отметив, что идея охраны природы становится центральной в современном мире и в России в частности.
А первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг предложил расширить полномочия правительства и дополнить статью 114 формулировкой, что "правительство осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан, сохранение уникального природного и биологического разнообразия страны, снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, создающие условия для развития системы биологического образования, воспитания и формирования экологической культуры граждан".
Дать уполномоченному по правам человека право законодательной инициативы
С этой идеей выступил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
Глава государства на это ответил, что надо обдумать, включать ли инициативу в конституцию.
Поддержать волонтеров
Член рабочей группы по подготовке изменений в конституции Ольга Амельченкова, представляющая интересы добровольческого движения, предложила внести в 114-ю статью поправки, которые закрепят пункт о дополнительных полномочиях правительства о мерах поддержки по волонтерской деятельности.
Закрепить поддержку семьи
Депутат Ольга Баталина предложила дополнить конституцию нормой, что в полномочия правительства входят вопросы "поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей".
Российский лидер заметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной. "Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать", — сказал президент.
О том, как будет приниматься закон о поправке в Конституцию России и когда может пройти общероссийское голосование, читайте в другом нашем материале.