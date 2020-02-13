ЦИК подготовит нормативные акты для голосования по Конституции после распоряжения Путина

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комиссия приступит к подготовке нормативных актов по организации общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции после официального опубликования соответствующего распоряжения президента РФ Владимира Путина.

"После того, как у ЦИК появятся правовые основания, мы приступим к принятию всех нормативных актов, которые будут регулировать проведение общероссийского голосования. И я не сомневаюсь, что в эти сроки, которые у нас имеются, мы сможем всю информативно-правовую базу подготовить", - сказал Булаев ТАСС в четверг.

По его словам, данное распоряжение президента станет для ЦИК и всей избирательной системы "важным решением, поскольку в России таких голосований не проводилось почти 30 лет".

"Естественно, есть волнение у членов комиссий, но я уверен, что это правильное волнение. Мы уверены, что справимся с поставленной задачей и общероссийское голосование будет проведено по тем нормам и стандартам, которые не вызовут сомнений в легитимности полученных результатов. И мы уверены, что сможем создать возможность и условия для каждого гражданина нашей страны прийти и выразить свою точку зрения", - отметил зампред ЦИК.

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции РФ заявил, что в четверг-пятницу подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по изменениям в основном законе. Глава государства также согласился, что организацией голосования должна заняться Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.