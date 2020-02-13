Выборы главы Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Выборы губернатора Калужской области в связи с отставкой с этого поста Анатолия Артамонова должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку Артамонова по собственному желанию. Врио главы Калужской области стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Калужской области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, как и планировалось ранее", - сказал Шевченко.