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Предложения по изменениям в Конституции

Турчак считает "единственно верной" позицию о неотчуждаемости территорий России

Вице-спикер СФ обратил внимание, что особую роль играет народный выбор, который сделали весной 2014 года жители Крыма и Севастополя

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поддерживает предложение закрепить в Конституции РФ запрет на отчуждение российских территорий, считая позицию по территориальной целостности страны "единственно верной".

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"Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в конституции территориальную целостность нашей страны, запрет на отчуждение ее территорий, чтобы никто и никогда не мог разделить ее на части вне зависимости от политической конъюнктуры и руководства страны", - заявил в четверг Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Он назвал такую позицию "единственно верной". "На протяжении многих веков наши предки создавали Россию, расширяли ее границы, защищали от врагов. От Калининграда до Курильских островов - это все наше национальное, историческое наследие, оно бесценно, и растратить, разбазарить его нельзя", - подчеркнул представитель руководства партии. "Один раз мы через этот болезненный процесс прошли. Больше не позволим", - отметил он.

Турчак обратил внимание, что особую роль играет народный выбор, который сделали весной 2014 года жители Крыма и Севастополя. "Желание воссоединиться с Россией тогда поддержало абсолютное большинство людей, причем по обе стороны Керченского пролива", - напомнил он, указав, что сегодня президент "еще раз четко дал понять, что Крым и Севастополь - неотъемлемая часть России и никто не сможет это изменить".

"Закрепить такое положение в Конституции - будет правильно. Россия должна быть единой!" - заключил секретарь генсовета "Единой России".

Соответствующую идею в четверг озвучил артист Владимир Машков на встрече Путина с рабочей группой по подготовке изменений в Конституции РФ. Он рассказал о звучащих в иностранной прессе, "особенно рядом с пограничными территориями", высказываниях о том, что после того, как Путин перестанет быть главой российского государства, "откроется окно возможностей" забрать себе часть территорий РФ. В связи с этим он предложил "закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России", подчеркнув, что "отдавать [территории] нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя, железобетонно". В ответ на это Путин заметил, что сама идея ему нравится, он предложил поручить юристам "сформулировать [инициативу] должным образом".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссияМашков, Владимир ЛьвовичПредложения по изменениям в Конституции
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