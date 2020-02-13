Экс-глава Калужской области объяснил отставку необходимостью обновления власти

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, подавший в четверг в отставку по собственному желанию, объяснил свое решение необходимостью обновления власти в регионе.

"В принципе настал тот момент, когда нужно было это сделать - [подать в отставку]. Уже и возраст у меня, и времени достаточно много я поработал, необходимо было обновление. Я боялся пропустить этот момент, самое страшное, когда человек может подумать, что на этот момент времени его некому заменить, и дальше некому. Нет, надо смелее идти на этот шаг", - сказал ТАСС Артамонов, возглавлявший область с 2000 года.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку Артамонова по собственному желанию. Врио главы Калужской области стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

Как отметил Артамонов, преемнику на посту главы Калужской области предстоит полностью посвятить свое время улучшению жизни в регионе, его благополучию.

Владислав Шапша с 2015 года исполнял полномочия главы администрации города Обнинска Калужской области. Он проходил обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва. Эта программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.