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Моргулов: Россия и Япония должны сохранить динамику отношений для решения сложных вопросов

Замглавы МИД РФ надеется, что новая эпоха Рэйва в Японии станет благоприятной для продвижения российско-японского сотрудничества

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия и Япония должны прикладывать усилия для сохранения положительной динамики отношений и выстраивания доверия, это необходимо для решения чувствительных вопросов. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на приеме в честь первого празднования дня рождения императора Нарухито после его восшествия на престол.

"Очень важно не потерять набранную динамику отношений и в 2020 году, закреплять ее на всех уровнях двустороннего взаимодействия в целях решения поставленной лидерами ключевой задачи и выводом их на качественно новый уровень сотрудничества, которое бы охватывало все области и построение подлинного доверия, что позволит нашим странам решать любые, даже самые сложные и чувствительные вопросы", - сказал он.

Дипломат выразил надежду, что "новая эпоха Рэйва в Японии станет благоприятной и для продвижения российско-японского сотрудничества". "Открывший эру 2019 год стал во многих отношениях знаковым для двусторонних связей. Регулярные встречи лидеров наших стран, а в прошлом году их было три, придают мощный импульс расширению связей в самых различных областях. На фоне интенсивного политического диалога плотно взаимодействуют отраслевые министерства и ведомства, осуществляются межпарламентские и межпартийные обмены, особенно активизировались межрегиональные контакты. В мае прошлого возобновил свою деятельность Совет губернаторов", - напомнил Моргулов.

Кроме того, он напомнил, что 2020-2021 годы объявлены годами межрегиональных и побратимских обменов, одним из главных мероприятий которых станет XV Фестиваль российской культуры.

Теги
ЯпонияРоссияМоргулов, Игорь ВладимировичНарухито (император Японии)
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