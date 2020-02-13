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Палестино-израильский конфликт

Россия предлагает провести встречу ближневосточной четверки на уровне спецпредставителей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обнародованная администрацией США "сделка века" не может стать основой решения палестино-израильского вопроса

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Москва предлагает проведение в ближайшее время встречи ближневосточного квартета на уровне специальных представителей. Об этом говорится в размещенном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

По словам дипломата, достижение справедливого и окончательного ближневосточного урегулирования требует слаженных действий мирового сообщества. "В данном контексте отмечаем безальтернативность налаживания прямых палестино-израильских переговоров под международной эгидой. В этой связи считаем, что роль эффективного посредника должен взять на себя международный квартет в составе ООН, ЕС, России и США, являющийся единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. При этом предлагаем провести в ближайшее время встречу четверки на уровне специальных представителей", - указала она.

Захарова отметила, что обнародованная администрацией США "сделка века" не может стать основой решения палестино-израильского вопроса, поскольку не учитывает основные элементы общепризнанной международно-правовой базы ближневосточного мирного процесса, зафиксированные в резолюциях СБ и ГА ООН и Арабской мирной инициативе.

Она подчеркнула, что неурегулированность палестинской проблемы остается в числе ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке.

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
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