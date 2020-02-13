Врио губернатора Калужской области сделает ставку на исполнение нацпроектов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Владислав Шапша, назначенный в четверг временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области после отставки Анатолия Артамонова, видит своей основной задачей реализацию национальных проектов в регионе. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Калужская область - один из лидеров в стране и в Центральном федеральном округе по многим показателям, достигнуты серьезные показатели. Основная моя задача - это сохранить, приумножить и найти новые возможности для скорейшего достижения целей, поставленных в национальных проектах. Упор будет сделан на национальные проекты. Это то, чего ждут люди, то, что должно улучшить жизнь каждого человека, быть близко каждому жителю Калужской области", - сказал Шапша.

Он отметил, что назначение на должность стало для него неожиданностью. Властям и жителям региона Шапшу представят в новом статусе 14 февраля.

О вопросах экологии в регионе

Также Шапша сообщил, что особого внимания со стороны властей потребует экологическая ситуация в Калужской области, в частности решение вопросов с организацией раздельного сбора мусора, улучшение качества воды и воздуха.

"Когда мы говорим о качестве жизни людей, то первое, с чем мы сталкиваемся, - это вопрос экологии, и он сложный. Это и вопрос мусора, организация раздельного сбора, утилизации. Вопрос строительства и реконструкции очистных сооружений, вопрос качества воды и строительства станции обезжелезивания, поскольку качество воды у нас такое, что требует дополнительной очистки, и многие другие аспекты, которые потребуют внимания, в том числе чистый воздух", - сказал он.

Как отметил Шапша, работа по направлению улучшения состояния экологии в Калужской области велась ранее и будет активно продолжена после его назначения на пост временно исполняющим обязанности губернатора области.

Вечером 13 февраля президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области. Этим же указом Путин принял отставку Артамонова "по собственному желанию".

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