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Захарова: вопрос о составе делегации РФ на заседании КМСЕ используется провокаторами

Дипломат напомнила, что Россия воспринимает Грузию как суверенное государство со своими интересами

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Дискуссия о том, кто будет возглавлять делегацию России на предстоящей встрече Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Тбилиси, используется провокаторами в своих узконаправленных интересах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

Так Захарова прокомментировала поступающие ей от представителей грузинских СМИ вопросы о том, приедет ли на заседание КМСЕ глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Ничто не должно меняться в суверенном государстве от приезда или неприезда представителя другого государства. Это значит, что что-то там не так. Это значит, что работают провокаторы, которые под этот момент, под эту возможность, потенциальную или нереализуемую, решают только свои узкие корыстные интересы", - сказала она.

Дипломат напомнила, что Россия воспринимает Грузию как суверенное государство со своими интересами. "До того момента, пока внутриполитическая, внутренняя ситуация в Грузии будет зависеть от того, кто приедет от России, а кто не приедет, будут проблемы. Вот и все. Это надо пережить и осознать. - добавила Захарова. - И [в зависимости] от того, кто к тебе приезжает, не должны уходить правительства, меняться министры и так далее".

Ранее член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин заявил, что российская делегация будет участвовать в заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Тбилиси, однако ее состав пока не определен. В Грузии уже развернулась дискуссия о том, как относиться к участию в мероприятии российской делегации на фоне сложных отношений двух стран.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в январе на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сказала, что республика допустит участие членов российской делегации во встрече глав МИД Совета Европы независимо от того, посещали ли они Абхазию и Южную Осетию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссияКарасин, Григорий БорисовичЗахарова, Мария Владимировна
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