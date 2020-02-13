В Нижегородской области ушел в отставку глава района после критики губернатора

ТАСС, 13 февраля. Глава администрации Балахнинского района Нижегородской области Алексей Левкович ушел в отставку после того, как губернатор Глеб Никитин подверг критике работу по благоустройству муниципалитета. Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области по итогам визита главы региона в район.

"Кадровые решения по итогам визита губернатора Нижегородской области Глеба Никитин в Балахнинский район. В отставку уходит глава МСУ (местного самоуправления) района Алексей Левкович. Как отметил губернатор, происходящее в районе свидетельствует о затяжном управленческом кризисе", - говорится в сообщении.

Во время визита в район Глеб Никитин обратил внимание на то, что сквер рядом с мемориалом в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне, благоустроенный за 10 млн рублей в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды", завален снегом. Он сделал замечание главе района и назвал ситуацию "позором". Нарекания со стороны Никитина также вызвали вопросы транспортного обеспечения между населенными пунктами района и организации вывоза мусора

"На самом деле планировал поехать в Балахну очень давно - большое количество поступило жалоб на происходящее. Понятно, что раньше их было еще больше, мы помним прекрасно, что здесь сложилась достаточно тяжелая в коррупциогенном и криминальном смысле обстановка. Мы приняли целый ряд решений, в том числе, решение о поддержке муниципалитета из областного бюджета. За два года - 2018 и 2019-й - в общей сложности экстренно на эти цели было выделено более 250 млн рублей", - сказал Никитин, отметив, что изменения есть, но до сих пор осталось "огромное количество вопросов к содержанию города, благоустройству соответствующих территорий, уборке снега".

Глава региона считает, что проблемы в районе связаны с "неразберихой в управлении и структуре муниципалитета". Глеб Никитин дал получение подготовить "дорожную карту" по оптимизации структуры муниципального управления.