Толстой: изменения в Конституции позволят закрепить в ней традиционные ценности

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обсуждаемые сейчас изменения в Конституции РФ позволят не только укрепить суверенитет России, но и закрепить в основном законе традиционные семейные ценности. Об этом в четверг заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Обсуждаемые сегодня поправки в Конституцию РФ - это не только социальные гарантии для большинства граждан России, не только укрепление суверенитета нашей страны. Это очень важный и своевременный шаг по закреплению традиционных ценностей", - сказал депутат.

По его словам, готовящиеся изменения "направлены на перспективу".

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправки к Конституции поддержал его инициативу о том, что "в основном законе должно быть закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины". "И речь именно про брак, а не про семью, это важно! Поправка ранее уже была передана сопредседателю рабочей группы [главе думского комитета по госстроительству и законодательству] Павлу Владимировичу Крашенинникову", - резюмировал Толстой.

Путин на встрече с членами рабочей группы заявил, что идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, но нужно продумать формулировки. Президент заметил, что "брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", так как семьи могут быть неполными. Путин заверил: пока он остается главой государства, в России не появятся понятия "родитель №1" и "родитель №2", "будут "папа" и "мама".