Эксперты: размещение федеральных органов власти вне Москвы поможет развитию регионов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Размещение федеральных органов власти за пределами Москвы, возможность закрепления в Конституции которого поддержал президент России Владимир Путин, поможет инфраструктурному и финансовому развитию регионов, а также подчеркнет федеративное устройство страны. Федеральные ведомства могут размещаться в крупных городах от Сибири до Дальнего Востока. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты - члены Общественной палаты (ОП) России и Союза по правам человека при президенте (СПЧ).

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик ранее заявил, что для лучшей организации публичной власти нужно Конституцию РФ дополнить нормой, в соответствии с которой местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, кроме Москвы. В четверг Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправки к Конституции отметил, что не против закрепления такой нормы.

"Я считаю, что это абсолютно адекватно, абсолютно разумно, все концентрировать в Москве не имеет смысла, к тому же, такая мера поможет развитию наших регионов", - сказал член ОП, директор некоммерческого Фонда "Исследование проблем демократии" Максим Григорьев. Он отметил также, что вопрос должен приниматься, исходя из решений целесообразности размещения министерств и ведомств в других регионах. "Это должно быть разумно с точки зрения переноса инфраструктуры, из других соображений", - добавил собеседник агентства.

По мнению председателя совета директоров некоммерческого фонда "Центр содействия законотворчеству", члена ОП Вадима Виноградова, размещение федеральных органов власти в регионах позволит выровнять их возможности в инфраструктурном и финансовом плане. "Это позволит другим городам, а не только Москве, принимать квазифункции столичных территорий. Это, безусловно, будет иметь положительный эффект для развития этих городов с точки зрения инфраструктуры и финансов" - сказал он ТАСС.

От Петербурга до Владивостока

Виноградов также заметил, что некоторые органы власти уже размещены не в Москве, а, например, в Петербурге, где находится Конституционный суд, и в Сочи. "У нас уже по факту функционирования наших государственных органов есть и Сочи, где проводится Госсовет и находится резиденция главы государства. Может, стоит обсудить [возможность размещения ведомств], продвигаясь на восток, в Сибирь, где есть крупные города, которые совершенно спокойно по уровню компетенции людей, проживающих там, могут осуществлять функции городов, где находятся федеральные органы исполнительной, законодательной или судебной власти", - считает он.

Председатель совета Общероссийской общественной организации "Российский общественный институт избирательного права", член СПЧ Игорь Борисов отметил, что предложения о переносе ведомств в регионы уже были. "Например, министерство по Дальнему Востоку логичнее закрепить ближе к этому региону", - отметил он. Борисов уверен, что можно рассмотреть возможность создания министерств, которые бы работали с такими партнерами как Индия и Китай, с которыми активно развиваются отношения у РФ, поближе к этим странам. "Возникает вопрос возможности создания соответствующего министерства как федерального органа власти и расположения его ближе к государствам-партнерам", - сказал он.