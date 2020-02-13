Пискарев: Китай и Киргизия изучат опыт России по борьбе с иностранным вмешательством

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Коллеги из Китая и Киргизии планируют принять участие в совместном заседании с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ и изучить российский законодательный опыт в этой области. Об этом в четверг по итогам заседания комиссии сообщил журналистам ее глава Василий Пискарев.

"Они [представители КНР] хотят взаимодействовать именно в вопросе иностранного вмешательства. Те же проблемы, которые у нас: иноСМИ, иноагенты и НПО, - сказал Пискарев. - И киргизские коллеги к нам обратились тоже".

Представители КНР и Киргизии, отметил депутат, первыми изъявили желание встретиться для обмена опытом. "Посмотреть, какие законы у нас имеются, чтобы у себя применить", - пояснил он.

Как уточнил парламентарий, заседание в трехстороннем формате пройдет на базе нижней палаты российского парламента после стабилизации ситуации с распространением нового коронавируса.

В конце сентября прошлого года глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил о намерении сотрудничать с Россией в целях предотвращения попыток вмешательства Запада во внутренние дела двух стран.