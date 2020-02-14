Лавров начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН /Германия/, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на полях мероприятия запланировано большое количество встреч и переговоров как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Центральным событием станет выступление российского министра на пленарной сессии конференции на тему "Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой повестки дня", которое состоится, как ожидается, 15 февраля. Запланировано также выступление министра на круглом столе форума "Примаковские чтения" под названием "Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав".

График работы министра на Мюнхенской конференции продолжает прорабатываться. Уже запланированы встречи Лаврова с главами МИД ФРГ, Китая, Японии, с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Вместе с германским коллегой Лавров примет участие в деловом завтраке с представителями бизнеса двух стран. Важным пунктом программы министра станет участие в торжественной церемонии вручения российским ветеранам юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в генеральном консульстве РФ в Мюнхене.

Лавров во время предыдущих выступлений на Мюнхенской конференции неоднократно подчеркивал, что ситуация в мире меняется и что на место существовавшему ранее укладу, когда Запад задавал тон в международных делах, приходит модель мироустройства, основанного на принципах многополярности. В этом году традиционный доклад организаторов конференции получил название Westlessness. В нем отмечается ослабление позиций США и Европы в международной жизни и успехи России и Китая.

Большие возможности

Скорее всего, список мероприятий с участием министра будет значительно дополнен. Организаторы ожидают около 40 глав государств и правительств, примерно 100 глав МИД, Минобороны и других ведомств. Среди гостей президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь США Майкл Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как отмечал в начале недели заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, встреча Лаврова с Помпео в Мюнхене не прорабатывалась, однако подобные контакты всегда возможны на крупных мероприятиях, где главы внешнеполитических ведомств оказываются одновременно.

На полях конференции 16 февраля состоится министерская встреча по Ливии в развитие решений конференции, прошедшей в Берлине 19 января. По словам Захаровой, участие российской стороны в новой встрече и его уровень прорабатываются. В начале февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обсуждается возможность проведения встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция) на уровне министров, однако позднее сам же опроверг свои слова. Однако состав участников конференции таков, что на ее полях можно при желании провести встречу практически любого существующего переговорного формата.

Протесты и коронавирус

Форум будет проходить в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в центре города. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в преддверии конференции предупредил о возможности массовых беспорядков в Мюнхене в дни ее проведения. Германские антиглобалисты и представители других движений левой направленности имеют большой опыт проведения протестных акций на крупных международных мероприятиях.

Во время саммита G20 в Гамбурге беспорядки охватили весь центр города. Некоторые члены российской делегации были вынуждены проходить буквально через ряды протестующих, однако с какими-либо угрозами и проблемами они не столкнулись. В Мюнхене на пятницу и на выходные запланированы уже девять демонстраций. Обеспечивать безопасность будут около 4 тыс. полицейских.

Конференция также пройдет на фоне распространения в мире нового коронавируса. Руководитель конференции Вольфганг Ишингер ранее сообщил, что сделает с коллегами все зависящее от них для обеспечения безопасности гостей.