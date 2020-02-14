Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка

БАРНАУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Городская дума Барнаула в пятницу на заседании избрала большинством голосов главой города первого заместителя главы администрации муниципалитета, руководителя аппарата, исполняющего обязанности мэра 54-летнего Вячеслава Франка.

"Большинством голосов решение принимается: избранный глава города - Вячеслав Франк", - объявила итоги голосования председатель гордумы Галина Буевич.

Три кандидата, прошедшие конкурсную комиссию, отказались претендовать на место главы города, так что депутаты выбирали из шести человек. Зампредседателя правительства Алтайского края, председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Александр Климин отметил, что все программы, представленные кандидатами, прошедшими специальный конкурсный отбор на должность мэра, были сильными и актуальными для развития муниципалитета.

В своей программе, представленной депутатам, Франк сделал акценты на вопросах социально-экономического развития краевого центра, инвестиционной политики, направленной на привлечение в город частных средств, а также вопросах ЖКХ, экологии и улучшения жилищных условий граждан. Франк подчеркнул, что во многих аспектах город будет опираться на национальные проекты.

"Сегодня 17 городских предприятий участвуют в национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Это дает им базу для роста экономических и производственных показателей: необходимо привлечь к участию в данном нацпроекте максимальное количество предприятий, в том числе муниципальных. Весомым фактором, определяющим уровень жизни горожан, является доступное и комфортное жилье. Всего в рамках нацпроекта благоустроено порядка 300 дворов и девять общественных территорий", - отметил Франк, представляя свою программу.

Глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа 2019 года написал заявление об увольнении по собственному желанию, гордума приняла отставку 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула было возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка. Барнаул - административный центр Алтайского края. В городе живут около 700 тыс. человек.