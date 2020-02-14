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Врио главы Калужской области Шапшу представили властям и общественности региона

Владислав Шапша сменил на этом посту Анатолия Артамонова

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин представил врио губернатора Калужской области Владислава Шапшу властям и общественности региона, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Президент РФ Владимир Путин накануне принял отставку по собственному желанию возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Анатолия Артамонова. Врио главы Калужской области стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

"Уважаемые коллеги, Владислава Валерьевича многие хорошо знают. Он ваш земляк, все его действия связаны с Калужской областью. <…> Мы уверены, что весь свой богатый жизненный и профессиональный опыт он будет использовать на благо родной Калужской области", - сказал Еремин.

Он поблагодарил экс-главу региона Анатолия Артамонова и его команду за работу. "Калужская область добилась значительных успехов, регулярно находясь по ряду показателей среди лидеров нашего округа", - отметил заместитель полпреда.

Артамонов руководил регионом с ноября 2000 года, в отставку подал по собственному желанию. Шапша с 2015 года был главой администрации города Обнинска Калужской области. Он проходил обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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