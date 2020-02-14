Комитет Думы предложит продлить прием поправок к Конституции РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложит на заседании Совета палаты продлить срок приема предложений к законопроекту о поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщил в пятницу сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Я знаю позицию Павла Владимировича Крашенинникова. Профильный комитет будет предлагать продлить срок приема поправок", - сказал Клишас на расширенном совещании по обсуждению проекта закона о поправке.