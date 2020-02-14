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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Думы предложит продлить прием поправок к Конституции РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложит на заседании Совета палаты продлить срок приема предложений к законопроекту о поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщил в пятницу сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Я знаю позицию Павла Владимировича Крашенинникова. Профильный комитет будет предлагать продлить срок приема поправок", - сказал Клишас на расширенном совещании по обсуждению проекта закона о поправке.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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