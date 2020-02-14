ГП поддерживает передачу Совету Федерации согласования кандидатур прокуроров субъектов РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России "безусловно поддерживает" поправку к Конституции о передаче согласования кандидатур прокуроров субъектов РФ (глав региональных прокуратур) от региональных парламентов Совету Федерации. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко на совещании в Совете Федерации по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ.

"Генеральной прокуратурой РФ безусловно поддерживается идея отказа от существующей процедуры согласования кандидатов на должность прокурора субъекта РФ с региональным законодательным собранием и новый порядок назначения, который предполагает проведение консультаций с Советом Федерации", - отметил Винниченко. "Те предложения, которые сегодня вынесены на обсуждение, согласованы с нами - консультации, которые мы проводили с рабочей группой, завершились теми формулировками, которые сегодня предварительно обсуждаются", - добавил он.

Вместе с тем Винниченко не согласился с мнением сенатора Елены Мизулиной о том, что генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры никому не подчиняются. "Как минимум, генеральный прокурор подчиняется закону. Он подотчетен Совету Федерации и, как вы прекрасно знаете, ежегодно генеральный прокурор представляет отчетный доклад о результатах деятельности Генпрокуратуры и состоянии законности в РФ".

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к конституции Андрей Клишас в свою очередь напомнил, что обязанность представления генеральным прокурором отчета Совету Федерации также предложено закрепить в Конституции, это было активно поддержано президентом и согласовано с генеральным прокурором Игорем Красновым. "И теперь представление отчета генпрокурора - это (будет) обязанность по конституции, это попадает в полномочия Совета Федерации - заслушивание этого отчета, то есть это проистекает уже не из положений закона ("О прокуратуре РФ"), как сейчас, а предусмотрено в Конституции РФ. Так будет выстроен этот баланс", - отметил Клишас.