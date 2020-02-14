ЦИК займется организацией всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

"Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в РФ, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции, в соответствии с подпунктом "в" пункта 9 статьи 21 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - говорится в документе.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации .

Кроме того, Путин поручил правительству выделить ЦИК средства из федерального бюджета на подготовку голосования с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, при этом объем этих средств не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента РФ 2018 года.

По итогам выборов президента России 2018 года Центризбирком России утвердил отчет о расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов. Они обошлись в 14 млрд 259 млн рублей из предусмотренных почти 17,7 млрд рублей.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.