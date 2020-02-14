Врио губернатора Калужской области Шапша намерен участвовать в выборах главы региона

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Владислав Шапша, назначенный 13 февраля врио губернатора Калужской области, планирует участвовать в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2020 года, сообщил он ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин накануне принял отставку по собственному желанию возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Анатолия Артамонова. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Шапша, в пятницу он был представлен властям и общественности региона.

"Да, планирую", - сказал врио губернатора, отвечая на вопрос о намерении участвовать в выборах главы Калужской области.

Он также добавил, что не планирует менять правительство региона.

"До выборов корректировки правительства, думаю, не будет", - сказал он.