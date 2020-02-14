{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Врио губернатора Калужской области Шапша намерен участвовать в выборах главы региона

Выборы пройдут в сентябре

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Владислав Шапша, назначенный 13 февраля врио губернатора Калужской области, планирует участвовать в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2020 года, сообщил он ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин накануне принял отставку по собственному желанию возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Анатолия Артамонова. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Шапша, в пятницу он был представлен властям и общественности региона.

"Да, планирую", - сказал врио губернатора, отвечая на вопрос о намерении участвовать в выборах главы Калужской области.

Он также добавил, что не планирует менять правительство региона.

"До выборов корректировки правительства, думаю, не будет", - сказал он.

Теги
РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
Реклама на ТАСС
Песков с иронией отозвался о планах Киева построить город-сад для переселенцев из Крыма
При этом пресс-секретарь президента отметил, что "выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС