Песков: все решения по поправкам в Конституцию еще предстоит проработать специалистам

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. На прошедшей в четверг встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию не принимались решения по тем или иным предложениям, глава государства лишь высказал свое мнение по некоторым из них. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, все эти вопросы в любом случае предстоит еще проработать специалистам, в том числе на уровне самой рабочей группы.

"Никакой окончательной позиции президент [на встрече с рабочей группой] не формулировал, - сказал представитель Кремля. - Президент говорил, что многие предложения заслуживают внимания, однако какие из них могут быть реализованы в виде поправок в Конституцию, а какие могут быть реализованы в другом виде - это предстоит решить в процессе продолжающейся работы".

По словам Пескова, это касается в том числе предложений о закреплении в Конституции положений об индексации зарплат. "Никаких решений не принималось по этой инициативе, - сказал он. - Никакой позиции не формулировалось. Здесь нужна юридическая экспертиза, финансовая экспертиза и так далее".

Пресс-секретарь президента добавил, что то же самое касается вопроса о том, будет ли предложено гражданам голосовать за весь пакет поправок или за отдельные из них. "Все эти модальности будут решены в рамках работы группы, - повторил он. - Эта работа ведь не ведется в администрации президента. Президент внес инициативу [о внесении поправок в Конституцию], дальше была сформирована рабочая группа, где и формулируются все эти ответы по деталям".

Про состав рабочей группы

Песков отметил, что широкое представительство рабочей группы по поправкам в Конституцию не понижает ее реноме, а делает поистине рабочим механизмом. "Есть и представители культуры, и так далее, которых тоже вряд ли можно в правовых делах назвать экспертами, но каждый по своему направлению озвучивает предложения, которые определенно заслуживают внимания. Как это облечь в юридическую форму, это можно будет в рамках рабочего процесса решить с помощью тех специалистов-правовиков, которые также представлены обильно в составе комиссии", - сказал Песков. "Никоим образом это не понижает ни уровня, ни реноме этой рабочей группы. Наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни", - подчеркнул он.

Комментируя признание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, входящей в состав рабочей группы по поправкам в Конституцию, о том, что ранее она не читала основной закон страны, Песков заметил, что "подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию". "Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы", - заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что его слова не стоит трактовать превратно. "В идеале, конечно, все должны читать Конституцию. Но вы, наверное, со мной согласитесь, что большинство граждан ее не читало?" - обратился он к журналистам.

По его словам, "даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, Исинбаева прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта - важнейшего направления в целом, в социальной жизни страны и в государственной деятельности". Говоря о массе поступающих предложений, которые члены рабочей группы предлагают инкорпорировать в основной закон, Песков сделал акцент на том, что "многие заслуживающие внимание инициативы и предложения могут быть оформлены по-иному". "Имеется в виду законодательно оформлены по-иному", - заключил он.