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Песков назвал классическим примером фейк-ньюс информацию о встрече Патрушева и Зеленского

Как считает пресс-секретарь президента, авторы подобных публикаций или преследуют какие-то провокационные цели, или "это жажда наживы"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал классическим примером фейк-ньюс информацию украинских СМИ о якобы состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского.

"По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс, - заявил он журналистам, комментируя соответствующую публикацию. - Это абсолютно классический пример фейк-ньюс".

Отвечая на вопрос, с чем может быть связано распространение таких сведений, представитель Кремля предположил, что авторы подобных публикаций "или преследуют какие-то провокационные цели, или это жажда наживы".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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