Песков: вопрос оплаты выходного дня для голосования по поправкам в Конституцию не решен

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Детального обсуждения о том, будет ли оплачиваться дополнительный выходной день, который предложено объявить для голосования по поправкам в Конституцию, еще не было. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что эти детали прорабатывались до сих пор, поэтому еще предстоит как-то определиться", - сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, дополнительный выходной должен оплачиваться по общим правилам. "Если речь идет о выходном дне, тем более самостоятельном выходном дне, который далее не будет вычитаться из каких-то грядущих выходных <...>, то, соответственно, он будет также объявлен как другие выходные дни со всеми основными режимами оплаты", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли дано дополнительное поручение правительству проработать финансовый вопрос, пресс-секретарь президента сказал, что ему об этом не известно. "Этого я не знаю, эти детали не прорабатывались еще", - отметил он.

13 февраля президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.