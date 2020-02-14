Песков сообщил, что Россия и Турция тесно контактируют на фоне проблем в Идлибе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия и Турция на фоне проблем в Идлибе ведут очень тесные контакты, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы констатируем, что продолжаются очень тесные контакты на разных уровнях между Россией и Турцией на фоне весьма напряженной ситуации на фоне Идлиба", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что РФ и Турция оказались на грани конфликта.

Песков подчеркнул, что речь идет "именно о контактах на разных уровнях". "Общаются наши президенты, на неделе был [их] телефонный разговор, общаются наши военные, происходит обмен делегациями на экспертном уровне", - перечислил он, вновь подчеркнув, что "контакты идут".