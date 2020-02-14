Путин 14 февраля соберет постоянных представителей СБ РФ на оперативное совещание

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и международный телефонный разговор.

"Сегодня, в пятницу, президент работает в Кремле, в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, будут у него другие рабочие встречи", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Также в начале второй половины рабочего дня мы не исключаем международный телефонный разговор", - добавил представитель Кремля, но не уточнил кто будет собеседником Путина.