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Песков с иронией отозвался о планах Киева построить город-сад для переселенцев из Крыма

При этом пресс-секретарь президента отметил, что "выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал планы властей Украины построить в Херсонской области город-сад для переселенцев из Крыма.

"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно только приветствовать. Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад", - сказал представитель Кремля журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил о планах строительства в Херсонской области города-сада для переселенцев из Крыма, среди которых более 500 семей крымских татар. Как отмечается на сайте главы украинского государства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла 3 февраля в Киеве.

Теги
УкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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