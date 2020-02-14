Бывший губернатор Калужской области Артамонов назначен в Совет Федерации

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначен сенатором, соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша.

"Постановляю: наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительного органа государственной власти", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Место сенатора освободилось после досрочного прекращения полномочий члена СФ Юрия Волкова.

Он сам в конце января 2020 года написал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу.