Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию с коронавирусом и обстановку в Идлибе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждалось положение дел в сирийской провинции Идлиб и ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями в связи с напряженной обстановкой вокруг Идлиба, вызванной активностью террористических группировок, - сказал он. - Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике".
На встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.
Минобороны Турции 10 февраля сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять - получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в провинции Идлиб со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, Вооруженные силы Турции обстреляли 115 целей армии Сирии и нейтрализовали 101 сирийского военного. 3 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.