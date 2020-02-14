Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию с коронавирусом и обстановку в Идлибе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждалось положение дел в сирийской провинции Идлиб и ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями в связи с напряженной обстановкой вокруг Идлиба, вызванной активностью террористических группировок, - сказал он. - Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике".

На встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.