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В Минприроды сменился глава департамента заповедников и Байкала

В Минприроды уточнили, что исполняющим обязанности с 17 февраля назначен Алексей Григорьев, занимавший пост заместителя директора

МОСКВА, 14 февраля. Глава департамента Минприроды России, отвечающий за заповедники, национальные парки и Байкал, Иван Шмаков ушел с должности после 10 месяцев работы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Иван Шмаков покинул пост директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Минприроды России по собственной инициативе. Исполняющим обязанности с 17 февраля назначен Алексей Григорьев, занимавший пост заместителя директора", - говорится в сообщении.

Шмаков был назначен главой департамента в апреле 2019 года. Родился в 1985 г. в Омске. В 2002 г. окончил экономический факультет Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского по специальности "Налоги и налогообложение". Занимал ряд ключевых должностей в банковском секторе РФ: в разное время курировал регионы Сибири и Дальнего Востока, а также Северо-Западного федерального округа. С ноября 2018 г. трудился заместителем руководителя Росзаповедцентра. Победитель конкурса "Лидеры России" в 2017-2018 гг.

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Россия
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