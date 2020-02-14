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Кризис на Украине
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Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"

Лидеры двух стран также обсудили вопросы планируемого обмена удерживаемыми лицами между Киевом, Россией и Донбассом
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы планируемого обмена удерживаемыми лицами между Киевом, Россией и Донбассом, а также заявили о необходимости активизировать работу контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе для реализации предыдущих договоренностей, добавили в пресс-службе.

Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже. Тогда было договорено вновь встретиться в нормандском формате в апреле.

20 января Владимир Зеленский в интервью газете The Times of Israel заявил, что начало диалога с российским лидером Владимиром Путиным дает положительные результаты.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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