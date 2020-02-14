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В Крыму избрали главу администрации Черноморского района после гибели прежнего в ДТП

Эту должность занял Алексей Михайловский

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Администрацию Черноморского района Крыма после гибели в ДТП прежнего главы администрации Людмилы Глушко возглавит бывший глава районного совета Алексей Михайловский.

В среду конкурсная комиссия определила двух кандидатов на должность главы администрации района. Михайловский набрал 60 баллов, его конкурент глава Медведевского поселения Игорь Ткаченко - 49. Их кандидатуры были внесены на рассмотрение депутатов райсовета.

"Прошло заседание районного совета, на котором был поднят вопрос о назначении на должность главы администрации по итогам конкурса. Я был назначен на должность главы администрации. На сессии присутствовали 19 депутатов, проголосовали единогласно", - сказал Михайловский ТАСС в пятницу.

Михайловский досрочно сложил полномочия председателя Черноморского районного совета, этот орган по итогам сессии возглавил депутат Новосельского сельсовета Алексей Шипицын.

42-летний Алексей Михайловский с 2000 года работал врачом в больницах Крыма. В 2010 году стал заместителем председателя Черноморского районного совета, в 2012 году был назначен на должность главного врача Центра первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Черноморского района, но в июле 2014 года вновь был избран вице-спикером райсовета, а в октябре возглавил законодательный орган.

ДТП, одной из жертв которого стала глава администрации Черноморского района Людмила Глушко, произошло около 10 декабря 2019 года на трассе Черноморское - Евпатория. Всего погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

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