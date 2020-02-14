Путин в разговоре с Зеленским прямо поставил вопрос о планах Киева выполнять "Минск-2"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо поставил перед своим коллегой вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

Минские соглашения пока живы, но Киев очень хочет их похоронить

"Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года, - говорится в сообщении. - В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности".

Лидеры двух стран выразили готовность продолжить усилия по обмену связанных с конфликтом на Украине удерживаемых лиц.

Также Путин в разговоре с Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. "В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.