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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Захарова заявила, что Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову удачи

Ранее сообщалось о состоявшейся краткой встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США в Мюнхене
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, покидая переговорную комнату после краткой встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пожелал удачи российскому коллеге. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в пятницу на своей странице в Facebook.

"Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор: "Good luck", - рассказала дипломат. - Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее".

Ранее источник в российской делегации сообщил ТАСС о состоявшейся краткой встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США в Мюнхене.

Лавров, возглавляющий российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, прибыл в ФРГ в пятницу. На полях мероприятия у главы МИД РФ намечено большое количество встреч и переговоров как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
Главы МИД РФ и Греции обсудили в Мюнхене Сирию и Ливию
В программе Лаврова также запланировано выступление на пленарной сессии конференции и ряд двусторонних встреч
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