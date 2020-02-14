Главы МИД РФ и Греции обсудили в Мюнхене Сирию и Ливию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили обстановку в Сирии и Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные сюжеты. Среди них ситуация в Сирии, усилия по стабилизации Ливии, положение в Восточном Средиземноморье в целом", - информировали в дипведомстве.

Лавров 14-16 февраля участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В программе министра запланировано выступление на пленарной сессии конференции и ряд двусторонних встреч.