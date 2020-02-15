Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит на полях Мюнхенской конференции по безопасности переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Перед началом встречи Лавров и Маас поприветствовали друг друга, после чего общение продолжилось в закрытом для прессы режиме.

Ранее министры приняли участие в рабочем завтраке с представителями деловых кругов двух стран.

Мероприятие традиционно проходило "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

На встрече присутствовали порядка 40 бизнесменов, которые общались с министрами в закрытом от прессы формате.

Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.

Накануне Маас, выступая на конференции, сообщил, что на встречах в Мюнхене со своими коллегами из России, Франции и Украины будет обсуждать дальнейшие шаги для подготовки встречи в "нормандском формате".