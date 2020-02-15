{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Эксперт: в Конституции нужно закрепить право на доступ к интернету и защиту данных

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал "положительной моделью" перспективы получения гражданами денежной компенсации за использование их персональных данных

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что механизмы оборота и доступа к данным граждан, а также их право на доступ к интернету необходимо закрепить на конституционном уровне. Об этом он сказал журналистам в субботу в кулуарах съезда отраслевого союза "Нейронет" в Москве, комментируя высказанные ранее предложения рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ.

"Безусловно, доступ к данным и право граждан на доступ к информации и к данным о себе, с моей точки зрения, является правом гражданина, которое должно быть закреплено на самом высоком уровне, как и доступ к интернету - с точки зрения обеспечения доступа", - сказал Песков.

Он также назвал "положительной моделью" перспективы получения гражданами денежной компенсации за использование их персональных данных.

"Я считаю, что это вполне возможная и положительная модель. Вопрос в том, чтобы она была грамотно настроена. Но то, что у человека должен быть контроль над теми данными, которые собирают внешние системы по отношению к тому, что делает он, - это безусловно. К сожалению, технологически это сегодня в подавляющем большинстве случаев невозможно или очень плохо реализуемо, но я думаю, что на горизонте 10-15 лет мир к этому придет и вы будете примерно понимать, какие данные собирает ваш цифровой двойник, из чего он состоит и должны [будете] иметь право распоряжаться этими данными", - заключил он.

Предложение Касперской

13 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституции РФ президент РФ Владимир Путин поддержал предложение президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской сделать информационные технологии и оборот данных граждан предметом ведения деятельности РФ как государства.

"Согласен, это важно. Я согласен с вами в этой части, согласен полностью", - сказал Путин.

По данным Касперской, представители IT-отрасли разработали поправку, касающуюся статьи 71 в третьей главе. В статью предлагается внести норму о том, что в ведении федерального центра находятся информационные технологии и оборот данных.

"Потому что оборот данных и защита данных граждан - это, как мне кажется, дело государственное и должно находиться в ведении государства. В дальнейшем уже это позволит формировать актуальную нормативно правовую базу для других законов", - сказала она.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
Лавров проводит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
Встреча проходит в закрытом формате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС