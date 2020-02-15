Эксперт: в Конституции нужно закрепить право на доступ к интернету и защиту данных

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что механизмы оборота и доступа к данным граждан, а также их право на доступ к интернету необходимо закрепить на конституционном уровне. Об этом он сказал журналистам в субботу в кулуарах съезда отраслевого союза "Нейронет" в Москве, комментируя высказанные ранее предложения рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ.

"Безусловно, доступ к данным и право граждан на доступ к информации и к данным о себе, с моей точки зрения, является правом гражданина, которое должно быть закреплено на самом высоком уровне, как и доступ к интернету - с точки зрения обеспечения доступа", - сказал Песков.

Он также назвал "положительной моделью" перспективы получения гражданами денежной компенсации за использование их персональных данных.

"Я считаю, что это вполне возможная и положительная модель. Вопрос в том, чтобы она была грамотно настроена. Но то, что у человека должен быть контроль над теми данными, которые собирают внешние системы по отношению к тому, что делает он, - это безусловно. К сожалению, технологически это сегодня в подавляющем большинстве случаев невозможно или очень плохо реализуемо, но я думаю, что на горизонте 10-15 лет мир к этому придет и вы будете примерно понимать, какие данные собирает ваш цифровой двойник, из чего он состоит и должны [будете] иметь право распоряжаться этими данными", - заключил он.

Предложение Касперской

13 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституции РФ президент РФ Владимир Путин поддержал предложение президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской сделать информационные технологии и оборот данных граждан предметом ведения деятельности РФ как государства.

"Согласен, это важно. Я согласен с вами в этой части, согласен полностью", - сказал Путин.

По данным Касперской, представители IT-отрасли разработали поправку, касающуюся статьи 71 в третьей главе. В статью предлагается внести норму о том, что в ведении федерального центра находятся информационные технологии и оборот данных.

"Потому что оборот данных и защита данных граждан - это, как мне кажется, дело государственное и должно находиться в ведении государства. В дальнейшем уже это позволит формировать актуальную нормативно правовую базу для других законов", - сказала она.