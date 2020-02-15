В МИД РФ ожидают от Турции обеспечения безопасности российских дипломатов

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что турецкая сторона самым надежным образом обеспечит безопасность российского дипперсонала. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ситуация в сфере безопасности нас очень беспокоит. Мы пережили одну трагедию и исходим из того, что турецкие власти сделают все необходимое, чтобы самым надежным образом обеспечить безопасность нашего дипломатического, и не только дипломатического, персонала".