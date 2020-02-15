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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса

Как сообщили в МИД РФ, стороны также обсудили актуальные проблемы международной и европейской повестки дня, включая ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Обсуждено состояние военной безопасности в Европе. Были затронуты вопросы отношений Россия - НАТО, а также актуальные проблемы международной и европейской повестки дня, включая ситуацию в Афганистане", - указали в дипведомстве.

14-16 февраля глава МИД РФ принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу министр выступит на конференции, также состоится серия двусторонних встреч министра с коллегами из различных стран.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанГерманияРоссияСтолтенберг, ЙенсМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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